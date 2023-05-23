Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що наразі офіційно не може підтвердити включення порту Миколаєва до "зернового коридору". Під час брифінгу Кім заявив, що наразі робота з цього питання триває.

"Безумовно, прогрес у цьому напрямі є… Однак, попри заяви, які я чую щодо виведення кораблів з миколаївської акваторії, наразі у мене немає офіційних даних, що Миколаїв може доєднатися до зернового коридору… Зараз офіційно я це підтвердити не можу", - зазначив він.

Голова ОВА також додав, що українська влада готова випускати усі заблоковані у порту судна, окрім російських та білоруських, на які накладено арешт."Через загрозу росіян з Кінбурнської коси і обстрілами останнього разу, коли ми намагалися дві баржі "Нібулона", то це питання було на зупинці. У нас усе готово, наша позиція - ми готові віддавати іноземні та українські судна, щоб вони вийшли у більш безпечний регіон, однак наразі все залежить від політичних рішень", - пояснив Кім.