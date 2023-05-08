Українська розвідка знала серйозну хворобу російського диктатора Володимира Путіна ще два роки тому. У глави Кремля рак. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Yahoo News.

Розвідник зазначив, що ще два роки тому заявляв про проблеми зі здоров'ям у Путіна. За його словами, російський диктатор хворий на рак. «Ще 2021 року була заява, здається, моя, що Путін дуже хворий на рак. З того часу минуло два роки, і тепер усі починають говорити, що з ним щось не так. Час покаже, хто мав рацію», – уточнив Буданов.