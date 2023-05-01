Українські партнери розуміють, що надавши Україні літаки, потрібен буде час на їх підготовку та навчання пілотів, але крім цього, потрібно буде й надалі підтримувати їх в належному стані. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час телемарафону.

«Усе, що неможливо сьогодні, буде можливим завтра. Iris-T, Samp-T, NASAMS, Crotale, все це служить, захищає наше небо. Тому і літаки також будуть четвертої генерації плюс-плюс однозначно», – заявив міністр.

У відповідь на запитання, чому ж таки партнери зволікають з постачанням літаків в Україну, Резніков відповів, що прийнявши рішення дати літаки бойові, потрібно буде дати час на їх підготовку, перевірку технічного стану та навчання українських пілотів.

Однак, за словами міністра, на цьому все не закінчиться, партнерам й надалі треба буде підтримувати літаки у належному стані, а також забезпечувати їх зброєю: бомбами та ракетами, пише "Главком".

«Це дуже недешева історія. Це найдорожча історія. Вони свідомо та відповідально хочуть дійти до фінішу цього марафону, а саме до перемоги України», – сказав він.