Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про 5 загиблих і 13 поранених у Дніпрі, Умані та Українці в результаті ворожого обстрілу в ніч на п'ятницю.

"Дніпро, Умань та Українка (Київська область). Житлові будинки знову вражені російськими ракетами", - написав він на фейсбук-сторінці у п'ятницю.

За його словами, в Умані дві ракети пошкодили три багатоповерхівки. "Станом на 7:00 троє людей загинули і 8 поранені. Їм надають медичну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - уточнив Клименко.

За інформацією міністра, у Дніпрі загинула жінка з 3-річною дитиною, ще троє людей травмовані.

В Українці Київської області двоє людей травмовані.

"На місцях влучень працюють рятувальники та поліцейські. Уся допомога людям буде надана якнайшвидше", - констатував Клименко.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що ЗС України вранці в п'ятницю збили 21 із 23 ворожих крилатих ракет, а також 2 БПЛА.