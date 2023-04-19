Міністерство енергетики поки не ухвалило рішення про нові тарифи на електроенергію для населення, питання обговорюється. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише «Інтерфакс-Україна».

«Питання ще обговорюється. Але чого тільки не пишуть зараз: і 6 грн/кВт-год, і 8 грн/кВт-год. Будемо дивитися», – зазначив Галущенко.

За його словами, встановлення нових тарифів «може бути одним із рішень для відновлення енергосистеми» України після російських атак торік восени і взимку.

«Тому що тут немає одного рішення. Те, що ми втримали систему, – дуже великий виклик... Важлива ремонтна кампанія, щоб пройти наступний осінньо-зимовий період», – зазначив глава Міненерго.

Тарифи на електроенергію для побутових споживачів до 30 квітня залишаються на рівні 1,44 грн/кВт-год для домогосподарств, які споживають до 250 кВт-год на місяць, і 1,68 грн/кВт-год, якщо місячний обсяг споживання становить понад 250 кВт-год.