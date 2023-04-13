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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав небезпечною публікацію видання "The New York Times" про чотири сценарії фатальних подій, які нібито розглядали в США як гіпотетичні фактори впливу на хід війни Росії проти України.

Про це Данілов заявив в ефірі національного телемарафону, пише "Радіо Свобода". 

"Всі, хто коментують зараз, якщо вони не є військовими експертами, це є їхня особиста думка на ті чи інші процеси, які відбуваються… Я не знаю, для чого вони це зробили, - каже Данілов. - Перше – це точно не наш сценарій. Це так звані апокаліптичні сценарії, де неможливе може відбуватися. Саме від цього треба відштовхуватися. Всі ці чотири сценарії є вкрай складними і мають бути певні обставини, щоб вони починали рухатися". 

За його словами, це доволі неприємна річ, коли пишуть про тих чи інших керівників нашої країни.

"Я не знаю взагалі, для чого це з’явилося. Це дуже небезпечна річ. Я би не хотів проговорювати це питання і радив би всім не звертати на такі сценарії увагу", - наголосив він.

11 квітня видання The New York Times повідомило, що в одному зі "злитих" документів Пентагону нібито йдеться про чотири "диких" сценарії і ймовірний їх вплив на перебіг війни РФ проти України. Серед сценаріїв: смерть президента України Володимира Зеленського, смерть російського диктатора Володимира Путіна, зміна керівництва в збройних силах РФ та удар України по Кремлю. 

Останній сценарій, як стверджує видання, особливо непокоїть адміністрацію Джо Байдена й є однією з причин, чому Вашингтон "неохоче передає Києву ракети більшої дальності".
ForUm

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