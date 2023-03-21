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Під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним лідер Китаю Сі Цзіньпін запропонував більш стримане бачення російсько-китайських відносин, ніж те, чого, ймовірно, прагнув російський диктатор. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на те, що Сі Цзіньпін і Путін під час зустрічі 20 березня рекламували міцність китайсько-російських відносин, але в статтях, опублікованих 19 березня, запропонували різні тлумачення масштабу майбутніх відносин.

Путін у статті стверджував, що Росія і Китай будують партнерство для формування багатополярного світового порядку всупереч колективному прагненню домінування Заходу та політики подвійного стримування США проти Китаю і Росії. 

Сі запропонував менш агресивну головну мету для російсько-китайських відносин у своїй статті, у якій він зазначив, що Росія та Китай загалом прагнуть до багатополярного світового порядку, але не конкретно проти ворогуючого Заходу. Натомість Сі Цзіньпін зосередився на представленні Китаю як стороннього посередника у війні в Україні, чий план переговорів «відображає єдність поглядів світової спільноти щодо подолання української кризи». Путін написав, що Росія вітає готовність Китаю «відіграти конструктивну роль у врегулюванні кризи» щодо війни в Україні, але Путін, ймовірно, сподівався, що Сі займе таку ж агресивну риторичну лінію проти Заходу».

«Відмова Сі Цзіньпіна явно приєднати Китай до Росії в геополітичному конфлікті, який Путін передбачає із Заходом, є помітним відхиленням від оголошеного Китаєм «безмежного партнерства» з Росією перед початком російського вторгнення в Україну. Риторика Сі свідчить про те, що він не схильний повністю надавати Росії економічну та політичну підтримку, необхідну Росії для подолання невдач в Україні», – зазначили аналітики. 

Вони додали, що Путін і Сі запропонували дещо подібні бачення посилення китайсько-російського економічного партнерства, і цілком імовірно, що вони підпишуть двосторонні торговельно-економічні угоди, деякі з яких, ймовірно, будуть спрямовані на полегшення схем ухилення від санкцій.

«Сі також, ймовірно, запропонує більш конкретну пропозицію щодо врегулювання війни в Україні шляхом переговорів, хоча залишається незрозумілим, що означатиме його пропозиція і наскільки Кремль сприйме її. Незрозумілими також залишаються перспективи постачання Китаєм Росії військової техніки», – кажуть аналітики ISW.

 
ForUm

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