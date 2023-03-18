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Известный в Киевской области и столице наркоторговец и сепаратист Константин Бедовой по кличке Костя Калоша, который в данный момент прячется в Израиле, в очередной раз опозорился. Как выяснилось, Калоша, который всячески поддерживал российское вторжение в Киевскую область, сбежал за рубеж. Однако вскоре после того, как кремлевские кураторы, в частности нардеп-предатель Илья Кива, с которым у Бедового давние партнерские отношения, свернули финансирование, Калоша остался без денег и средств к существованию. 

Впрочем, известный своей трусливостью кидала Калоша бедовал не долго. Ему удалось одолжить большую сумму денег у одного из старших людей, у которого он в начале 90-х работал швейцаром. Кроме того, он смог обманом выпросить деньги у родителей мужа своей старшей дочери Елены. На эти деньги сегодня Калоша прохлаждается в Израиле в городе Натанья, где продолжает поливать украинцев грязью, обзывая наших бойцов на фронте «дурными лошадями». При этом требования своих кредиторов вернуть одолженное Калоша игнорирует и дает понять, что не планирует возвращать одолженное.

Напомним, в начале 90-х, когда Калоша только начинал свою «карьеру криминальной шестерки» и наркоторговца, он устроился охранником в первом валютном ресторане в Киеве. Однако во время первых же «разборок» Калоша проявил одну из своих главных черт – трусость. Он просто спрятался в туалете, объясняя свое поведение тем, что у него диарея. Впрочем, владелец ресторана сжалился над трусливым подопечным и перевел его на должность швейцара. Долгое время все работа Калоши сводилась к тому, что он открывал двери для посетителей и владельца ресторана. К слову, именно у своего бывшего работодателя Калоше и удалось одолжить деньги, которые он сейчас не хочет возвращать, отсиживаясь в Израильской Натанье.

Как известно, Калоша время российской оккупации части Киевской области Калоша помогал оккупантам захватывать населенные пункты вокруг столицы и рассчитывал, что за такие услуги его назначат местным гауляйтером. Кроме того, по данным СМИ, он готовил банды титушек для дестабилизации в столице и организовывал нападения на семьи украинских военных. Однако представители националистических организаций пресекли его деятельность, и Калоша попросту сбежал из страны.

Напомним, Калоша уже много лет работает на российские спецслужбы и своего куратора Илью Киву. В частности, он возглавляет сепаратистскую ячейку организации «Патриоты за жизнь». Долгие годы Калоша является бизнес-партнером Кивы по наркоторговле
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