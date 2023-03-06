Через три місяці економіка Росії не зможе забезпечувати ведення агресивної війни проти України. Тому у держави-агресора залишився час до кінця весни, щоб спробувати домогтися будь-яких успіхів не поле бою.

Такою інформацією поділився керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню USA Today. За його словами, Росія вже втратила величезну кількість ресурсів, зброї і людей. У неї є час до літа, щоб домогтися будь-яких успіхів на фронті. Далі у держави агресора закінчаться кошти для ведення війни.

"Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння і матеріалів. Її економіка і виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у Росії закінчаться її інструменти війни", — заявив Буданов.