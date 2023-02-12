Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді позбавляти громадян державних нагород і пільг у разі застосування до них санкцій за скоєння особливо тяжких злочинів.

Відповідний законопроєкт №8407-2 зареєстровано у парламенті 10 лютого.

В уряді пропонують внести зміни до статті 16 закону "Про державні нагороди України" щодо вдосконалення окремих його положень з метою реалізації санкційної політики.

Метою законопроєкту є узгодження норм законів "Про санкції" та "Про державні нагороди" для врегулювання законодавчого механізму реалізації санкцій шляхом встановлення можливості позбавлення державних нагород за особливо тяжкі злочини.

Документ також передбачає норму, за якою особа втрачає право на пільги у разі позбавлення держнагород.