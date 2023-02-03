Печерський районний суд Києва заарештував колишнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова, підозрюваного в причетності до закупівель за завищеними цінами, і призначив 400 млн гривень застави.
Про це повідомляє ДБР, передають Українськi Новини.
Суд ухвалив таке рішення 2 лютого.
За клопотанням ДБР, Печерський районний суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі 402 мільйони 600 тисяч гривень.
1 лютого працівники ДБР повідомили заступнику міністра про підозру підозр у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України).
Він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних Сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн.
Всі договори укладалися за повною передплатою.
Посадовець не тільки знав про факти постачання неякісної продукції, а й здійснював тиск на підлеглих для прийняття неякісної продукції на військові склади та організацію повторних проведень лабораторних випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань.
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