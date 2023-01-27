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Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат оцінив встановлення зенітних ракетних комплексів на дахах будівель у містах Російській Федерації. Він зазначив, що розміщення ЗРК "Панцир" на дахах "виглядає доволі кумендно".

"Але сам "Панцир" - це зенітно-гарматний комплекс. Він має і ракети і зенітні гармати, і їх призначення - на невеликій відстані збивати БПЛА, і зокрема ударні... От власне вони бояться, що щось їм там прилетить, якась бавовна їм прилетить, невідомо звідки", - сказав Ігнат під час онлайн-брифінгу.

Він додав, що у світі є практика встановлення таких систем, але "не така варварська, як це у Росії робиться". Бо подібні системи встановлюють на спеціальні модульні установки, які працюють в автоматичному режимі, пише "УНІАН".

"Росія пішла, як-то кажуть, "топорним методом", і поставила на дах прямо усю установку, з гусеницями. Другий момент - ефективність її з таких висот теж сумнівна. Тому що якщо щось може летіти - воно може просто нижче летіти, ніж стоїть сам "Панцир". Тому найбільший ефект, зрозуміло, це дає на населення, яке можливо готують до якоїсь подальшої мобілізації", - наголосив Ігнат.
ForUm

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