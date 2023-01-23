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Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон знову приїхав в Україну. Він побував у Бучі та Бородянці на Київщині та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Відео зустрічі опубліковано в Telegram-каналі Зеленського.

"Вітаю в Києві справжнього друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за підтримку!", – написав президент.

На оприлюдненому відео Джонсон розповів, що перед зустріччю із Зеленським він побував у Бучі і Бородянці.

Як повідомили в Офісі президента, під час зустрічі Володимир Зеленський і Борис Джонсон обмінялися думками щодо практичних кроків, які може здійснити британський політик для того, щоб допомогти Україні в цей важкий час. Зокрема, обговорювалося питання підготовки "саміту миру", який планують провести з метою реалізації формули миру, яку президент представив лідерам "Групи двадцяти" минулого року.Крім того, на прохання Бориса Джонсона Зеленський докладно поінформував його про ситуацію на передовій. Глава держави висловив переконання в тому, що завдяки потужній підтримці партнерів Україні вдасться зупинити російського агресора та звільнити всі тимчасово окуповані території.
ForUm

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