Каждый человек боится пробовать что-то новое. А когда речь заходит о стероидных препаратах, сомнения возрастают в двойном размере. На самом деле все не так проблематично и сложно, как может показаться на первый взгляд. Для профессионалов стероиды стали обыденностью, для новичков – неизвестной кухней.

Анаболики на сайте Фармстор UA вполне подойдут для новичков. Представленные средства помогут улучшить мускулатуру, нарастить качественную мышечную массу, быстро восстановиться после интенсивных тренировок.

Выбор стероидов для новичков

Анаболические средства активно используются в области спорта. Употребление стероидных препаратов категорически запрещено подросткам, беременным женщинам и пожилым людям.

Как выбрать стероиды для новичков? Нужно помнить, что:

только спортивный доктор может назначить стероиды;

сильные стероидные препараты могут стать причиной проблем со здоровьем;

инъекционные препараты безопаснее таблетированных;

чем больше дозировка, тем больше «побочек»;

новичкам лучше выбирать препараты с низким уровнем ароматизации;

не стоит сразу брать «мощный» курс, он может сильно ударить по неподготовленному организму;

лучше начинать знакомство со стероидными препаратами в соло-курсе;

рекомендуется проходить послекурсовую терапию.

Для достижения наилучших результатов нужно принимать стероиды в адекватных дозах и не превышать продолжительность курса. Придерживаясь простых правил употребления, удастся надолго сохранить полученные результаты.

Во время курса нужно внимательно следить за своим состоянием и при первых же тревожных звонках, обращаться за помощью к специалистам. Средняя продолжительность курса для новичка – 4-6 недель.

Какие эффекты дают стероиды

Стероиды активно используются бодибилдерами, тяжелоатлетами и культуристами. Препарат стал неотъемлемой частью спортивной жизни.

Стероиды оказывают следующие эффекты:

наращивание качественной мышечной массы;

быстрое восстановление после интенсивных тренировок;

укрепление иммунной системы;

увеличение силовых показателей и выносливости;

уменьшение болезненных ощущений в костях и суставах;

формирование необходимого рельефа;

повышение либидо.

Использование стероидных препаратов разрешено только после консультации со спортивным доктором. Лишь следуя инструкции, удастся избежать побочных эффектов.

Применение стероидов – гарантия достижения высоких результатов. Самостоятельно добиться такой формы очень сложно. Первые результаты будут заметны уже спустя несколько недель применения. Для достижения наилучших результатов нужно придерживаться диеты и регулярно тренироваться.

В медицине также используются стероиды. Их могут назначать при нарушениях гормонального фона, онкологии, иммунных заболеваниях, серьезных травмах. Фармакологические стероидные средства имеют противовоспалительный эффект и быстро восстанавливают организм.

Какие побочные эффекты вызывают стероиды

Как и любые другие препараты, стероиды могут вызвать побочные эффекты. Их можно с легкостью избежать, если выбирать стероидное средство со спортивным врачом и придерживаться всех рекомендаций.

Побочные эффекты:

аллергические высыпания;

проблемы с печенью и почками;

повышенная нервозность;

снижение выработки тестостерона естественным путем;

облысение;

гинекомастия.

После курса может потребоваться послекурсовая терапия. Перед началом приема препарата необходимо пройти полное медицинское обследование. После окончания курса процедуру нужно повторить.