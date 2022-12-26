Не дивлячись на розповсюджений у країнах Європи тренд, кожна молода українська родина прагне мати саме власне житло. І дійсно, якщо уважно подивитись на ринок житла, наприклад, у Одесі: https://ugo-zapad.ua/kupit-kvartiru-odessa, то стає зрозуміло, що ціни на деякі пропозиції є значно вигіднішими, ніж оренда. Звісно, у середньостроковій перспективі.

Тим не менш, ціна є не лише єдиною перевагою на користь придбання власної квартири. Насамперед — це стабільність, можливість впевнено планувати своє майбутнє, розраховувати на субсидію у скрутний час, мати домашнього улюбленця, робити ремонт та взагалі не залежати від власника! Але купити квартиру — це непросте завдання, особливо якщо у ролі покупця виступає молода родина. Окрім цінового питання, перед родиною постає безліч запитань: "Вторинка чи новобудова?", "Яка площа та кількість кімнат?" або "Іпотека чи розстрочка?" та безліч інших питань відповідь на які не можна надати стовідсотково.

Яку квартиру обрати?

Кожна молода родина,яка твердо вирішила придбати власне житло, перш за все праге визначитися із площею квартири та кількістю кімнат. Дійсно відповісти на це однозначно є доволі складним завданням. При покупці, окрім власного бюджету, слід враховувати ряд чинників:

зі скількох осіб складається родина;

скільки є або планується дітей;

чи є домашні тварини;

чи здатен сімейний бюджет витримати сплату високих комунальних платежів (адже від площі та кількості кімнат залежатимуть витрати на опалення, квартплата та цілий ряд окремих платежів).

Коли з питанням: "Кількість кімнат та площа?" все вирішено, перед молодою родиною зазвичай постає інше питання — "Новобуд чи вторинка?".

Слід підкреслити, що багато родин планує купити житло на вторинці. Адже вторинний ринок пропонує безліч цікавих, на перший погляд, варіантів. Але мінусів у вторинного житла вельми багато — це зазвичай погана шумоізоляція, поганий стан комунікацій, радянське планування та ще безліч дрібних недоліків, про які не розповість ріелтор, і які паплюжать цілісну картину та враження при покупці нового житла.

Інша справа — квартира у новобудові. Сьогодні є багато пропозицій, з якими можна ознайомитись за посиланням: https://ugo-zapad.ua/kupit-kvartiru-novostroy-odessa, які можуть порадувати співвідношенням ціна/якість, та усіма ішими перевагвми які мають квартири у новобудовах (продумана інфраструктура, гарна тепло- та шумоізоляція, сучасне планування, гарний зовняшній вид тощо).

Чи варто брати іпотеку чи розстрочку на житло?

Якщо родина має можливість та кошти для того, щоб придбати квартиру одразу — це добре. Але статистика доводить, що подібні випадки не є розповсюдженими. Тому перед людиною постає вибір між розстрочкою та іпотекою.

Насправді різниця між ними невелика. У випадку розстрочки квартира знаходиться у власності забудовника, а у разі іпотеки — у банку. Ось і вся різниця. Тому майбутнім власникам слід обирати за іпотеку або розстрочку згідно умов (відсоток річних, сума першого внеску та інші).