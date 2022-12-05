В настоящее время проблем с ремонтом техники Эпл, на первый взгляд, возникнуть не может, ведь существует огромное количество сервисных центров. Но следует учитывать, что эта электроника требует профессионального подхода, поэтому не каждому сервису можно доверять.

Кроме того, Apple — это дорогие устройства, поэтому ремонт не может быть совсем дешевым. Однако в некоторых СЦ стоимость обслуживания неоправданно высокая. Но мы далее рассмотрим, как выбрать сервис, где ваш iPhone, MacBook, iPad или любой другой гаджет будет отремонтировать качественно и по приемлемой цене.

Требования к сервису Эпл

Когда ломается устройство Эпл, главным требованием зачастую является даже не столько стоимость ремонта, сколько его скорость. Ведь расстаться со своим смартфоном или планшетом на долго большинству людей очень сложно. Поэтому важно, чтобы ремонт был выполнен в день обращения, а еще лучше — прямо при вас. Но разве такое возможно? Конечно да, если грамотно подойти к выбору сервиса.

Кроме скорости и стоимости ремонта также важно уделить внимание следующим моментам:

гарантийному сроку — он должен распространяться на работу специалистов и детали;

видам ремонта — некоторые СЦ заменяют лишь модульные детали, но при этом не выполняют сложные виды ремонта, так как отсутствует необходимое оборудование и навыки;

перечню услуг — если вам важен максимально быстрый ремонт, обратите внимание на наличие услуги “срочный ремонт”.

Определившись с требованиями, можно приступать к выбору СЦ.

Ремонт техники Эпл в СЦ iFix

Сразу следует отметить, что официальные сервисы вышеперечисленным требованиям не соответствуют. Обращаться в них имеет смысл только на условиях гарантийного обслуживания. Но, как показывает практика, большинство поломок возникает по вине пользователей. К таким поломкам относятся поврежденные корпуса, разбитые экраны, выход из строя электронных компонентов из-за попадания в корпус воды и пр. Соответственно, бесплатно выполнить ремонт не получится.

Чтобы не ошибиться с выбором неофициального СЦ, отдавайте предпочтение крупным кампаниям. Прежде чем обращаться в одну из них, изучите отзывы. Компания должна иметь хорошую репутацию и предоставлять выгодные условия обслуживания. Именно такой является СЦ iFix в г. Киев, который работает в центре и других районах столицы.

Компания отвечает всем вышеперечисленным требованиям. Скорость ремонта здесь составляет в среднем не более 15-20 минут, цены при этом демократичные, а качество подтверждается гарантией.

Сервис Эпл iFix — важные преимущества

Напоследок приведем несколько важных преимуществ СЦ iFix:

бесплатная диагностика при заказе ремонта;

большая гарантия на детали и ремонт;

возможность заказа ремонта с применением как дорогостоящих оригинальных деталей, так как реплик, которые также высокого качества, но стоят значительно дешевле;

ознакомиться с ценами на различные виды ремонта можно на сайте компании;

наличие услуги “срочный ремонт”;

все СЦ находятся возле станций метро, работают без выходных.

Таком образом, iFix — это гарантированно качественный, максимально быстрый и доступный ремонт техники Эпл, который вы можете заказать прямо сейчас на сайте компании.