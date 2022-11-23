В Україні підготовлено вже більше 4 тисяч "пунктів незламності", робота яких буде активуватися у випадку тривалої відсутності електроенергії в разі нових масованих російських ударів по інфраструктурі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Розгортаємо по всій країні й наш новий проект підтримки людей – "Пункти незламності". За підсумками цього дня, підготовлено вже більше чотирьох тисяч таких пунктів. Заплановано – ще більше, - сказав він. - Якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота "Пунктів незламності". Там усі базові послуги: це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно і цілодобово".

Зеленський наголосив, що такі пункти працюватимуть обов’язково при всіх обласних та районних адміністраціях, а також при школах, будівлях ДСНС тощо, - повідомляє "Українська правда".