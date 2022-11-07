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Росія концентрує свої сили для можливого повторення масованих ударів по інфраструктурі, сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Цієї доби окупанти знову застосовували іранські ударні дрони. Є збиті. Але, на жаль, є і влучення. Ми також розуміємо, що держава-терорист концентрує сили та засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. Зокрема й для цього Росії знадобилися іранські ракети. Готуємось відповідати", - сказав він, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Але також, будь ласка, зауважте: все частіше є повідомлення, що у Чорне море на бойове чергування не вийшов жоден носій "Калібрів". Це дуже вагомий результат, забезпечений нашими захисниками", - сказав президент.

За його словами, "чим менше російського Чорноморського флоту, тим безпечніше у Чорному морі. І обов'язково буде такий день, коли ми зможемо відзвітувати, що забезпечили Україні повний захист від російської загрози як на морі, так і в небі".
ForUm

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