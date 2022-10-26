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Влада Росії використовує оголошення воєнного стану для полегшення мобілізації. Такого висновку дійшли військові аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як відомо, президент РФ Володимир Путін 25 жовтня провів засідання координаційної ради, на якому мер Москви Сергій Собянін заявив про необхідність запровадження додаткових заходів безпеки у прикордонних областях. За словами Путіна, російський уряд має працювати у високому темпі та відповідно до надзвичайно реалістичної оцінки ситуації з національною безпекою.

Як зазначили в ISW, ці коментарі вказують на те, що Кремль має намір використати нещодавні оголошення воєнного стану для полегшення мобілізації та військових зусиль, що відбуваються в РФ, пише "Кореспондент".

Крім того, російські офіційні особи дедалі частіше намагаються риторично узгодити війну Росії в Україні з релігійними концепціями, нібито доступними як християнам, так і мусульманам, ймовірно, для того, щоб задовольнити групи релігійних меншин у складі російських збройних сил.

Так, помічник секретаря Ради Безпеки РФ Олексій Павлов посилив заяви, зроблені главою Чеченської Республіки Рамзаном Кадировим 25 жовтня, про те, що метою війни в Україні має бути "повна десатанізація".

За словами Павлова, українське суспільство визначається "фанатиками", які прагнуть відмовитися від цінностей, що сповідуються Російською Православною Церквою, Ісламом та Юдаїзмом.

Кадиров також заявив, що війна проти України зараз є джихадом проти українського "сатанізму".

Аналітики ISW вважають, що ці заяви можуть відображати бажання відволікти інакодумство серед груп релігійних меншин у російських збройних силах.
ForUm

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