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Національна агенція з питань запобігання корупції виявила, що депутат Верховної Ради Андрій Кіт вніс до декларації недостовірні дані на суму більш ніж 300 тис. гривень.

Про це свідчать результати перевірки декларації нардепа, передають "Українськi Новини".

За результатами перевірки декларації народного депутата було виявлено відображення недостовірних відомостей на суму 330 290,00 гривень, що вказує на наявність у діях Кота ознак правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172- 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення вимог фінансового контролю).

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запросило Кота для надання пояснень про можливі порушення вимог антикорупційного законодавства.

НАЗК запропонувало Коту з’явитися для виконання зазначених процесуальних дій протягом 18.10.2022 – 20.10.2022 у період часу з 10 год 00 хв до 17 год 00 хв.

До публічного оприлюднення інформації депутат також був запрошений офіційним листом НАЗК.

У разі наявності підстав щодо нього буде складено протокол про адміністративні правопорушення.
ForUm

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