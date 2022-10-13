Судячи з підсумкової заяви, озвучені президентом України меседжі були почуті: «Група семи продовжуватиме надавати фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та правову підтримку та буде твердо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Жодна країна не хоче миру більше, ніж Україна, народ якої зазнав смерті, переміщення та незліченних звірств внаслідок російської агресії».

Третій пункт – особливо радує українця. Але то більше емоції, а в практичному сенсі: чи можемо ми говорити, що Контактактна група в Брюселі стала логічним продовження саміту «сімки»?

Отже, до «Рамштайну»… Окремо виділимо кілька значущих заяв.

Міністр оброни Олексій Резніков повідомив, що першим пунктом порядку денного зустрічі було питання посилення протиповітряної оборони України.

А глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав черговий «Рамштайн» історичним для нашої держави, бо там «ухвалюються рішення щодо закриття українського неба».

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що союзники та партнери обговорювали, як посилити та у подальшому підтримувати Україну, а також розглядали питання щодо надання нашій державі систем ППО.

«Протиповітряна оборона – один з головних пріоритетів. Україні потрібні різні типи систем ППО: малої дальності, великої дальності, системи ППО проти балістичних ракет, крилатих ракет, дронів, різних систем для різних завдань», - наголосив пан Столтенберг.

Своєю чергою глава Міноборони США Ллойд Остін констатував, що Україна потребує більше далекобійних вогневих систем ураження, артилерійських систем та інших важливих бойових можливостей, і головне – комплексів ППО.

«Нові системи протиповітряної оборони будуть надані Україні так швидко, як ми зможемо їх фізично доставити. Ми також спробуємо надати додаткові боєприпаси до існуючих систем, які використовуються українськими силами. (…) Союзники й партнери України не вагатимуться підтримувати її здатність оборонятися від російських імперських амбіцій», - підкреслив керівник Пентагону, оцінивши на «відмінно» шосте засідання групи «Рамштайн».

Його доповнив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі: «У межах контактної групи ми зосередилися на протиповітряній обороні та артилерії, реактивній артилерії, маневрених танках, піхотних машинах, бронетранспортерах. Також йшлося про навчання українських військових та про широкий спектр нелетальної допомоги».

Тож про ППО для України на «Рамштайні» говорили багато. Зрозуміло, що не всі прийняті рішення будуть озвучені, як і не всі поставки анонсовані. Втім, маємо уже перші важливі «ластівки».

Хто і що пообіцяв?

Від Німеччини у наступні кілька тижнів Україна отримає додаткові РСЗВ MARS II та САУ PzH 2000. Конкретна кількість озброєння не називається. Крім того, Німеччина у співпраці з Данією та Норвегією надасть 16 самохідних гаубиць Zuzana-2. А також – 130 систем опалення, 36 медичних транспортерів, 100 тис. аптечок та 405 тис. сухпайків.

Нідерланди передадуть Україні додаткових зенітних ракет на €15 мільйонів.

Канада – новий пакет допомоги на $47 мільйонів, який передбачає: 500 тисяч одиниць зимового військового одягу, артснаряди на $15,2 млн та забезпечення супутникового зв’язку на $2 мільйони.

Франція – три реактивні системи залпового вогню LRU (Lance-roquettes unitaire). РСЗВ LRU являє собою модернізований варіант M270 MLRS. До слова: за інформацією аналітиків проекту Oryx, у Франції в строю – всього 12 РСЗВ LRU, ще 40 не модернізованих установок зберігаються на складах.

Виходячи із вище сказаного, які попередні висновки можна зробити?

«Відчайдушна і водночас хаотична спроба путіна ще раз спробувати змінити баланс сил на свою користь – завершилася гучним провалом»

Перше, на що звернув увагу дипломат Вадим Трюхан в коментарі Укрінформу – путін хотів зламати єдність Заходу, але отримав протилежний результат. І на позачерговому саміті G7, і під час зустрічі «Рамштайн-6», і в процесі підготовки до позапланової зустрічі міністрів закордонних справ НАТО прозвучали безпрецедентно рішучі заяви з боку наших партнерів.

«Чого лише вартують слова «НАТО готується до «фізичної відповіді» на ядерний удар РФ». Хай вони й сказані на умовах анонімності, але не зрозуміє їх хіба якийсь відірваний від реальності російський пропагандист, - каже пан Трюхан. - Водночас кожного дня оголошуються все нові й нові рішення про прискорення процесу надання Україні систем ППО, бронетехніки, РСЗО тощо».

Друге – в Україні не лише не почалася паніка, а навпаки, суспільство ще більше об’єдналося: «Люди масово жертвують кошти на нові безпілотники для ЗСУ, спокійно відмовляються від надмірного використання електроенергії, зціпивши зуби проживають періоди без світла тощо».

Третє – на росії зазомбований плебс позловтішався якийсь час у соцмережах, смакуючи фото та відео з наслідками ударів по мирним містам і містечкам України. Проте, як і раніше, бажаючих іти на забій в російську армію там не додалося.

«Натомість, так звані мобіки здаються в полон пачками, не розуміючи навіщо взагалі їх відправляють на фронт без жодної підготовки», - додав експерт.

Зрозуміло, що більшість рішень, які ухвалюються в межах «Рамштайн», в НАТО, а також на рівні урядів та міністерств оборони держав, які є нашими партнерами (а де-факто – вже союзниками), не будуть відомими широкому загалу.

«Логіка цієї війни, яку насправді давно вже слід називати Третьою світовою, вимагає забезпечення мінімуму публічності в підготовці, а особливо реалізації, тих чи інших рішень, які стосується військово-промислової кооперації, навчань військового персоналу, розвідки тощо. Проте і того, що було озвучене представниками США, Великої Британії, ФРН, Нідерландів, Іспанії тощо – цілком достатньо для одного дуже важливого висновку: Захід виклик путіна сприйняв, на договорняк з ним, зокрема за рахунок України, ніхто йти не збирається. Президенту Ердогану дограти до якогось логічного результату партію, яку він почав на цю тему, також не вдасться», - наголошує пан Трюхан.

Захід має намір перехопити ініціативу, яку пробував перехопити путін, організувавши масований терор.

Згадав дипломат і про місію міжнародних спостерігачів на кордоні з білоруссю – заклик президента Зеленського до лідерів G7.

«Ініціатива України геніальна за своєю практичною значимістю. Якщо її вдасться реалізувати у тому чи іншому форматі, то загроза повторного нападу рф зі сторони білорусі впаде в рази. Як наслідок – з’явиться можливість перекинути більшу частину військ, які там перебувають, на східні або південні рубежі. Водночас в силу традиційної інертності наших партнерів, швидко отримати «так» щодо цієї ініціативи навряд чи вдасться», - підкреслив Вадим Трюхан.

«Тепер недостатньо надавати Україні допомогу виключно для самооборони. Ця стратегія має змінитися»

«Вже через кілька годин після засідання групи «Рамштайн» ми побачили перші результати: починаючи від офіційної заяви про постачання Німеччиною ППО на два місяці раніше, ніж було заплановано. Сама Німеччина ще немає цієї системи, а зазначена – призначалася для Єгипту, який поступився нам своїм місцем в черзі. Закінчуючи інформацією про плани США накласти санкції на російський алюміній, що одразу ж призвело до підвищення світових цін на метал на 7%», - розповідає експерт-міжнародник Агія Загребельська.

На жаль, продовжує вона, не всі наші потреби партнери можна задовольнити в силу об’єктивних причин. І Європа, і США не мають достатньої кількості ППО для захисту своїх об’єктів в ЄС та на Близькому сході.

«Кожна нова система, що ще не вийшла з конвеєру, вже має країну – власника. І щоб отримати її потрібно домовлятися, що є непростою воєнною дипломатією», - додає пані Загребельська.

Втім, уже згаданий приклад з Німеччиною доводить, що це можливо.

«Кількість санкцій, що накладені на росію, вже перевищують всі прецеденти сучасного світу. І подальші санкції ризикують нанести більшу шкоду партнерам та Україні, ніж самій росії. Тож тут також інструментарій обмежений. Головне зараз забезпечити суворе дотримання вже накладених санкцій та залучити більше країн до цього», - каже Агія Загребельська

В цьому контексті – хороша новина про перший арешт за намагання обійти санкції, накладені на російського олігарха Дерипаску, британського громадянина з аристократичної родини, екстрадиція якого в США зараз готується.

«І погана новина про те, що КНР, схоже, збирається бути безпечним притулком для російських активів та надавати допомогу росії в обході санкцій. Вчора влада Гонконгу відмовила США в запиті про арешт яхти російського олігарха Мордашова, вартістю півмільярда доларів, пославшись на те, що санкції не накладені Радбезом ООН. І це при тому, що саме КНР є в числі тих, хто блокує цей процес в ООН», - нагадала експерт.

Щодо притягнення до відповідальності…

«Ми почули з Вашингтону, Лондона, Брюсселя чіткі оцінки: вчинений путіним терор останніх двох днів є воєнним злочином. Сам процес правосуддя, це більш тривалий шлях, який вже проходиться перш за все в міжнародному кримінальному суді у розслідуванні під керівництвом Хана, та в ООН, звідки ми також почули таку саму кваліфікацію дій росії», - каже пані Загребельська.

Стосовно ізоляції, на чому також акцентував президент України, то, на її думку, сьогодні питання не стільки в наших партнерах, скільки в країнах, що «сидять на паркані».

«Саме через їх підтримання стосунків з росією та путіним ми досі не можемо стверджувати, що москва повністю ізольована на міжнародній арені. Вчора до путіна їздив «дружити» лідер ОАЕ, найближчими тижнями планується візит еміру Катару. З ними потрібно працювати, щоб донести до них, що тільки перемога України здатна принести мир на континент», - наголошує експерт.

Повертаючись до «Рамштайну», Агія Загребельська навела цитату Ллойда Остіна, яка найкраще говорить про настрої на цій зустрічі: «Змінилася війна, змінилася і місія цієї Контактної групи. Наша підтримка права України на самооборону не залежить від результату якоїсь конкретної битви. Наша рішучість підтримувати захисників України проходить у всі сезони Ми також стимулюємо нові інвестиції в наші промислові бази, щоб задовольнити оборонні потреби України, а також наші власні».

«Після зустрічі про надання систем вже оголосили Нідерланди. Напередодні США заявили, що прискорять відправку двох NASAMS, які мають надійти в Україну найближчим часом. Такі самі системи планує направити Норвегія. Я не сумніваюся, що ми отримаємо потрібні нам ППО, але, як сказав Кірбі, вони не будуть срібною кулею. Бо жодна система немає 100% ефективності», - розповідає експерт-міжнародник.

Останні ескалаційні кроки путіна – оголошення мобілізації, рішення про «нібито анексію», погрози ядерною зброєю, диверсія на газогонах, ракетний терор – поставили наших партнерів перед новим викликом.

«Тепер недостатньо надавати Україні допомогу виключно для самооборони. Стратегія має змінитися. Та метою тепер має бути саме перемога України, тому що тільки вона, як сказала Ліз Трасс, здатна принести мир. Переконана, що в демократичних столицях це усвідомлення є. І це відображатиметься в допомозі, яку ми будемо отримувати», - резюмувала Агія Загребельська.

Мирослав Ліскович. Київ, Укрніформ