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НАК "Нафтогаз України" не відмовиться від арбітражного позову проти "Газпрому", незважаючи на погрози російського монополіста припинити транзит газу через Україну.

Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко у Facebook.

"Вчорашня заява Газпрому з погрозами Нафтогазу санкціями через арбітраж є ще одним прикладом зневаги росіян до верховенства права. Вона  вкотре доводить, що Газпром є інструментом незаконної агресивної війни РФ проти України", – пише Вітренко.

Голова НАК наголосив, що у своїй заяві "Газпром" викривляє інформацію та маніпулює нею. Насправді факти ж полягають у тому, що:

"Нафтогаз" послався на форс-мажорні обставини у зв’язку з транзитом газу через точку входу "Сохранівка", оскільки вона контролюється збройними силами Росії. Українська компанія запропонувала транзит через точку входу "Суджа" без жодних додаткових витрат для російської сторони. 

А отже, "Нафтогаз" надав необхідні послуги, від яких "Газпром" відмовився. 

"Всупереч твердженням Газпрому, контракт не дає Газпрому права виправдовувати невиконання своїх платіжних зобов’язань форс-мажорними обставинами, які зазначив Нафтогаз", – додав Вітренко.

Він вважає, що запровадження санкцій Швейцарією та Швецією проти Росії за агресією проти України ніяк не впливає на неупередженість арбітражу.

"Арбітраж ухвалить рішення незалежно від участі "Газпрому". За умовами контракту "Газпром" визнає право "Нафтогазу" передавати суперечки на арбітражний розгляд. Реалізація цього права "Нафтогазом" – це звичайне здійснення умов контракту, а не "недружній акт", – заявив Вітренко, пише "Українська правда".

Голова правління додав, що прогнози "Газпрому" ставлять під загрозу міжнародний механізм мирного врегулювання суперечок, учасником якого є Росія згідно з Нью-Йоркською конвенцією 1958 року.
ForUm

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