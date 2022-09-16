також у роздiлiСуспiльство
До Харкова повернувся вже мільон мешканців, які евакуювались на початку війни 34
Поліція спіймала шахраїв, які вкрали в Міноборони півмільйона доларів 28
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво перепутал 178-й день войны с Днем борща и решил отправиться на передовую 80
МАГАТЕ: Ядерної небезпеки на ЗАЕС наразі немає 101
Британська розвідка не впевнена, що РФ вдасться сформувати новий армійський корпус 79
З початку війни в Україні спіймали біля сотні ДРГ 130
Миколаїв закривають на комендантську годину до понеділка 113
У Мінкульті порекомендували перейменувати всі вулиці Гагаріна, Лермонтова, Горького та Пушкіна 57
В Ужгороді планують відкрити аеропорт 64
Британська розвідка: Контрнаступ на Херсонщині набирає обертів 71
Україна вперше відзначає День української державності 113
В Україні вже 12 тисяч терміналів Starlink 66
Окупанти хочуть відновити аеродром в Мелітополі 38
USDT обменник - Как выбрать в 2022 1811
Окупаційна влада з 1 липня не буде видавати гуманітарку всім городянам 163
Генштаб сообщил, где в Донецком регионе закрепляется оккупант 169
Виник новий скандал із мільйоними виплатами членам правління НЕК “Укренерго”, - політексперт 147
Верховная Рада запретила взыскивать с украинцев долги за коммуналку 215

iPhone 14 получил новый процессор, активный дисплей, улучшенную оптику, спутниковую связь, массу новых опций и увеличенное автономное время работы. И это лишь малая часть преимуществ новинки. Детальнее – в нашем материале.


Революционные обновления

Первое и самое заметное изменение – это состав «игроков» линейки. Айфон Мини больше нет, зато появилась новая модель iPhone 14 Plus – это базовая модель, но с увеличенным экраном. А в линейке флагманов iPhone 14 Pro и Pro Max слегка изменился дизайн, пропала челка. А вот идеальная сборка и надежный алюминиевый корпус сохранились.

Дисплей обеспечивает еще более насыщенную и реалистичную картинку, хотя про масштабные изменения речь не идет. Но теперь он поддерживает функцию Always On Display, с которой можно быстро просматривать сообщения без разблокировки экрана. 

Во флагманских моделях используется новый процессор А16 Бионик (в базовой линейке остался А15, презентованный в Айфон 13). По словам производителя, продуктивность нового чипсета будет гораздо выше, и он еще лучше будет справляться с задачами в режиме многозадачности.

Камерный модуль сохранил количество объективов – 2 в базовых моделях и 3 в флагманских, плюс фронталки. Основная камера у флагманов теперь может похвастать объективом в 48 Мегапикселей. Дополнительно смартфоны получили новые диафрагмы и сенсоры, улавливающие еще больше света. Благодаря этому качественные, четкие и яркие снимки можно делать даже в полутьме. 

Несколько приятных бонусов

iPhone 14 Pro Max теперь поддерживает спутниковую связь, и в случае непредвиденных ситуаций вы сможете отправить сообщение с призывом о помощи. Эта функция, по мнению производителя, предназначена для туристов и путешественников, которые могут попасть в ловушку в месте, где нет мобильной связи. Но стоит помнить, что спутниковая связь еще и более защищенная от взлома. 

Выросло автономное время работы, и теперь вы будете оставаться еще дольше на связи. 

Когда новинку можно будет купить в Украине?

Первыми новый смартфон, как всегда, смогут купить граждане США – там Айфон !4 постепенно (флагманы чуть позже) начнут появляться с 16 сентября. В Украину они прибудут с задержкой в 2-3 недели. Стоимость стартует от 799 долларов за базовую модель с минимальным объемом накопителями (одновременно с этим сразу снижается цена Айфон 13). 

В Украине лучшие условия для покупки предлагает официальный интернет-магазин продукции Apple My Cloud Store. Здесь вам предложат лучшие цены, гарантии, рассрочку. Есть доставка по всей территории страны. 

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

7