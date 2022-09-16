iPhone 14 получил новый процессор, активный дисплей, улучшенную оптику, спутниковую связь, массу новых опций и увеличенное автономное время работы. И это лишь малая часть преимуществ новинки. Детальнее – в нашем материале.



Революционные обновления

Первое и самое заметное изменение – это состав «игроков» линейки. Айфон Мини больше нет, зато появилась новая модель iPhone 14 Plus – это базовая модель, но с увеличенным экраном. А в линейке флагманов iPhone 14 Pro и Pro Max слегка изменился дизайн, пропала челка. А вот идеальная сборка и надежный алюминиевый корпус сохранились.

Дисплей обеспечивает еще более насыщенную и реалистичную картинку, хотя про масштабные изменения речь не идет. Но теперь он поддерживает функцию Always On Display, с которой можно быстро просматривать сообщения без разблокировки экрана.

Во флагманских моделях используется новый процессор А16 Бионик (в базовой линейке остался А15, презентованный в Айфон 13). По словам производителя, продуктивность нового чипсета будет гораздо выше, и он еще лучше будет справляться с задачами в режиме многозадачности.

Камерный модуль сохранил количество объективов – 2 в базовых моделях и 3 в флагманских, плюс фронталки. Основная камера у флагманов теперь может похвастать объективом в 48 Мегапикселей. Дополнительно смартфоны получили новые диафрагмы и сенсоры, улавливающие еще больше света. Благодаря этому качественные, четкие и яркие снимки можно делать даже в полутьме.

Несколько приятных бонусов

iPhone 14 Pro Max теперь поддерживает спутниковую связь, и в случае непредвиденных ситуаций вы сможете отправить сообщение с призывом о помощи. Эта функция, по мнению производителя, предназначена для туристов и путешественников, которые могут попасть в ловушку в месте, где нет мобильной связи. Но стоит помнить, что спутниковая связь еще и более защищенная от взлома.

Выросло автономное время работы, и теперь вы будете оставаться еще дольше на связи.

Когда новинку можно будет купить в Украине?

Первыми новый смартфон, как всегда, смогут купить граждане США – там Айфон !4 постепенно (флагманы чуть позже) начнут появляться с 16 сентября. В Украину они прибудут с задержкой в 2-3 недели. Стоимость стартует от 799 долларов за базовую модель с минимальным объемом накопителями (одновременно с этим сразу снижается цена Айфон 13).

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