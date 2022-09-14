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Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що Крим та інші окуповані території повернуться до складу України.

"Ми повинні направити повідомлення людям на окупованих територіях, у Криму. Це наші люди. Це трагедія - окупація понад вісім років тому. Звісно, весь цей час міг змінити багатьох, особливо дітей. Війна відбувається не лише зброєю. Інформаційна війна атакує людей. Росія атакує телебаченням, іншими медіа", - сказав він в інтерв'ю журналістам у середу в Ізюмі.

"Моє послання – ми повернемося. Не має значення, що вони чули протягом цих восьми років із пропагандистського ТБ. Це не має значення для нас. Ми знаємо, що правда на нашому боці. Я не знаю, коли це станеться. Ніхто не знає. Ми прийдемо, тому що це наша земля і наші люди", - заявив він, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання про враження від побаченого в Ізюмі, Зеленський сказав, що "не здивований тим, що побачив тут". "Це не шок для мене. Ми почали бачити ті самі картини з Бучі - зруйновані будинки, вбитих людей. Це частина нашої сучасної історії", - сказав він.

Говорячи про міжнародне розслідування злочинів Росії, він подякував за роботу міжнародним слідчим комісій. "Ми розуміємо, що це процес нешвидкий. Для України головне – продовжувати бути відкритою", – сказав він.
ForUm

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