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Російські окупаційні війська в паніці вивозять свої родини з Херсону після ударів Збройних сил України по Антонівському та Каховському мостах. Про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної адміністрації на Facebook у вівторок, 9 серпня.

"Внаслідок нещодавніх ударів ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах в окупантів почалася паніка. Вчора Антонівський міст був оточений з обох боків, місцевих жителів не допускали. Також через ці події почався масовий вивіз родин військових рф, які жили у Херсоні", – йдеться в повідомленні, пишуть "Українські новини".

При цьому окупанти на Херсонщині публічно обговорюють проведення фейкового референдуму, залякують містян "проблемами" у разі ігнорування цього "заходу". Також загарбники намагаються створити картинку початку навчального року в захоплених освітніх закладах регіону, та вже від тактики терору перейшли до підкупу. Батькам, які погодяться віддати своїх дітей до захоплених шкіл, пропонують щомісячно платити 4 тис. грн. Також для збору особистої інформації окупаційна влада збільшила кількість пунктів видачі "грошової допомоги".
ForUm

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