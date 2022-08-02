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Розпочалася обов'язкова евакуація людей із Донецької області. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. 

За її словами, першій потяг прибув сьогодні вранці у Кропивницький.

"Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли", - йдеться в повідомлені. 

Верещук зокрема подякувала за допомогу місцевим службам, міжнародним організаціям та волонтерам, а також керівнику області Андрію Райковичу та його команді.

Нагадаємо, держава запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.
ForUm

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