Розпочалася обов'язкова евакуація людей із Донецької області. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
За її словами, першій потяг прибув сьогодні вранці у Кропивницький.
"Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли", - йдеться в повідомлені.
Верещук зокрема подякувала за допомогу місцевим службам, міжнародним організаціям та волонтерам, а також керівнику області Андрію Райковичу та його команді.
Нагадаємо, держава запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.
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