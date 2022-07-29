также в разделеПолитика
Кулеба: Україні не час погоджуватись на невигідні пропозиції припинення вогню 13
ISW: Російські окупанти здатні провести лише дві наступальні операції 15
В Україні призначили нового Генпрокурора 18
США попередили Росію про жорстку відповідь на анексію українських територій 46
СМИ: На 152-й день войны Светлана Крюкова купила себе новый «Мерседес»-купе стоимостью 6 млн 84
Ердоган закликав поважати зернову угоду 25
ЄС погодила надзвичайний план щодо скорочення споживання газу 17
Зеленський пообіцяв відсвяткувати День Незалежності попри війну 21
Очільниця ФДМ написала заяву на звільнення 23
В Україну їдуть ще чотири HIMARS 25
ЗМІ: 1XBet, що працює в Росії, буде отримувати особисті дані українців 51
Николай Тищенко поблагодарил семью Романа Яремчука за помощь в сборе на ВСУ 35
"Никогда не инициировал скандалов сам": Николай Тищенко отреагировал на заявление партии 48
ЗСУ закликали білоруських військових не виконувати злочинні накази РФ 65
Ще одного нардепа звинуватили у співпраці з окупантами 57
Владу Канева звинувачують у постачанні захисникам неякісної форми за кошти донорів 26
Зеленський пообіцяв кадрові чистки в СБУ 29
Залужний: Україна стабілізувала ситуацію на фронті 34

Посли країн "Великої сімки" (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія) та Туреччини прибули до Одеси в очікуванні на відновлення українського експорту зерна. Про це посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс написала у своєму мікроблозі у Twitter, передають Українські Новини.

"Я з колегами-послами G7 та Туреччини зараз в Одесі, щоб засвідчити важливість угоди для відновлення експорту українського продовольства, укладеної за посередництва ООН. Росія повинна поважати цю угоду", - написала вона.

Своє повідомлення вона проілюструвала фото, на якому зображені посли на тлі Одеського морського порту.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8