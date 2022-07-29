Посли країн "Великої сімки" (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія) та Туреччини прибули до Одеси в очікуванні на відновлення українського експорту зерна. Про це посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс написала у своєму мікроблозі у Twitter, передають Українські Новини.

"Я з колегами-послами G7 та Туреччини зараз в Одесі, щоб засвідчити важливість угоди для відновлення експорту українського продовольства, укладеної за посередництва ООН. Росія повинна поважати цю угоду", - написала вона.

Своє повідомлення вона проілюструвала фото, на якому зображені посли на тлі Одеського морського порту.