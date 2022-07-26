Міністерство оборони США оголосило про черговий пакет допомоги Україні, який включатиме додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи, боєприпаси та значну кількість безпілотних авіаційних комплексів Phoenix Ghost. Про це йдеться у повідомленні Міноборони США у понеділок, 25 липня.

Останній пакет включає військову допомогу на суму близько 175 млн доларів з військових запасів США за розпорядженням президента, та обладнання на 95 млн доларів з Ініціативи сприяння безпеці України або фонду USAI, пишут "Українські новини".

"В останній пакет президентських повноважень включено чотири додаткові системи HIMARS, що дає Україні загалом 16; чотири командно-штабні машини; додаткове протитанкове озброєння, запчастини та інше спорядження; та 36 тис. патронів калібру 105 мм", – йдеться у повідомленні.

Також Міноборони США відправить до України 580 додаткових тактичних безпілотних авіаційних комплексів Phoenix Ghost.