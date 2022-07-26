также в разделеПолитика
Ердоган закликав поважати зернову угоду 21
ЄС погодила надзвичайний план щодо скорочення споживання газу 14
Зеленський пообіцяв відсвяткувати День Незалежності попри війну 13
Очільниця ФДМ написала заяву на звільнення 11
ЗМІ: 1XBet, що працює в Росії, буде отримувати особисті дані українців 22
Николай Тищенко поблагодарил семью Романа Яремчука за помощь в сборе на ВСУ 29
"Никогда не инициировал скандалов сам": Николай Тищенко отреагировал на заявление партии 41
ЗСУ закликали білоруських військових не виконувати злочинні накази РФ 59
Ще одного нардепа звинуватили у співпраці з окупантами 54
Владу Канева звинувачують у постачанні захисникам неякісної форми за кошти донорів 24
Зеленський пообіцяв кадрові чистки в СБУ 25
Залужний: Україна стабілізувала ситуацію на фронті 31
Экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко продавал украинский титан россиянам - СМИ 165
Посольство США закликало американців негайно виїхати з України 75
Протягом тижня російські окупанти не змогли захопити ні метра української землі 79
Российские оккупанты много пьют и жалуются на неэффективность атак 44
ЗМІ: Путін боїться популярності своїх генералів 51
Данилов обещает оккупантам деморализацию и демилитаризацию 78

Міністерство оборони США оголосило про черговий пакет допомоги Україні, який включатиме додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи, боєприпаси та значну кількість безпілотних авіаційних комплексів Phoenix Ghost. Про це йдеться у повідомленні Міноборони США у понеділок, 25 липня.

Останній пакет включає військову допомогу на суму близько 175 млн доларів з військових запасів США за розпорядженням президента, та обладнання на 95 млн доларів з Ініціативи сприяння безпеці України або фонду USAI, пишут "Українські новини".

"В останній пакет президентських повноважень включено чотири додаткові системи HIMARS, що дає Україні загалом 16; чотири командно-штабні машини; додаткове протитанкове озброєння, запчастини та інше спорядження; та 36 тис. патронів калібру 105 мм", – йдеться у повідомленні.

Також Міноборони США відправить до України 580 додаткових тактичних безпілотних авіаційних комплексів Phoenix Ghost.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17