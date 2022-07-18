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Грибок нігтів (Оніхомікоз) представляє собою відповідно грибкову інфекцію, від якої вражається нігтьова пластина. Внаслідок грибка на нігтях порушується їх прозорість, цілісність, товщина та колір, з’являється неприємний запах, а також зменшується щільність прилягання до нігтьового ложа, що може завдавати дискомфорту, особливо у взутті.

Нерідко ця інфекційна хвороба супроводжується й такою хворобою, як оніхолізис. Вона, у свою чергу, передбачає відлущення пластини від нігтьового ложа та загальну сильну ламкість.

Звісно ж, грибок локалізується на руках та ногах. Але на нігтях ніг буває частіше через їх частішу пітливість у взутті.

Позбавиться грибка нігтів можливо, але для того, щоб запобігти рецидиву, важливі своєчасні гігієнічні процедури після лікування. Не менш важливо для того, щоб вилікувати грибок нігтів ефективно, й своєчасно звернутися до кваліфікованого лікаря та визначити конкретний вид грибка.

Види грибка нігтів

Серед клінічних форм (видів) грибка такі:

  • Дистально-латеральна піднігтьова форма – ураження краю нігтьового ложа, яке з часом залучає й видиму поверхню нігтя.
  • Поверхнева біла – хвороба спочатку проявляється як смужки або білі плями на нігті, а згодом вражає і весь ніготь.
  • Проксимальна піднігтьова – зразу спостерігається ураження нігтьового валика, після чого, вже саме нігтьове ложе.
  • Тотальна – суттєво занедбаний вид грибка усього нігтя.

Причини появи грибка нігтів: чи є взуття поширеним чинником?

Проблеми з нігтями можуть розпочатися з різних причин. Це і травми нігтів, і шкідливі умови праці, і надмірна вага, і навіть такі гормональні хвороби, як діабет тощо. Але найпоширеніші причини виникнення грибка нігтів на ногах та руках сьогодні такі:

  • Носіння тісного взуття, особливо протягом довгого періоду. Більш того, якщо воно з синтетичного матеріалу та стискає ногу, циркуляція повітря однозначно буде гірша. Це й спровокує розвиток грибкового середовища дуже швидко.
  • Відсутність особистої гігієни шкіри та нігтів, яка передбачає щоденне миття ніг та рук з милом (краще – повноцінний щоденний душ), догляд за нігтями (чистка, обрізання тощо), а також можливе використання дезодорантів для ніг при підвищеній пітливості. Біг, довга ходьба – все це буде провокувати ще більше потовиділення.
  • Недотримання правил гігієни у громадському місці, наприклад, у загальних душових, у спортивних залах тощо. В такому випадку вологе та тепле середовище стане для грибка гарним провокатором. Ще варто пам'ятати, що грибок на ногах або руках може передатися через прямий контакт з її носієм.

Окремі рекомендації щодо взуття: через те, що взуття дійсно є поширеним чинником грибка нігтів та стоп, важливо частіше доглядати за устілками та салоном загалом. Устілки можна залишити під сонцем протягом дня, а також потім дезінфікувати навіть простим спиртовим розчином. Обираючи взуття і знаючи, що будете доволі довго його носити, не знімаючи, віддавайте перевагу широкій посадці. Так, щоб для пальців ніг було багато простору і не було ніякого тиску.

Ознаки грибка нігтів та діагностика

Розрізнити як ознаки грибка нігтів, так і види грибка нігтів вкрай важливо задля запобігання його заглиблення далі в шкіру та сусідні, поки ще здорові пальці. Самодіагностики та самолікування – це не те, чим варто займатися при такій хворобі (часто це призводить до тяжких наслідків захворювання), але розуміти, як виглядає грибок, треба.

Симптоматика:

  • пожовтіння нігтя або взагалі зміна кольору (наявність плям, смужок);
  • деформація (бугри на пластині, відлущення);
  • крихкість та ламкість нігтя;
  • ураження нігтьових валиків;
  • неприємний запах;
  • запалення оточуючої шкіри;
  • свербіж;
  • дискомфорт та іноді навіть біль (особливо при ходьбі).

Відзначимо, що все-таки професійна діагностика та лікування краще справиться с відповідною проблемою. Кваліфікований в даній області лікар-подолог зможе зрозуміти на якій стадії перебуває захворювання та яке саме лікування буде доречним, ефективним й с довгостроковим результатом. Так, у якості професійної діагностики використовують:

  • візуальний огляд (оцінка кольору, цілісності, товщини та прозорості нігтя);
  • загальний аналіз крові та сечі;
  • мікроскопію зібраного матеріалу з ураженого нігтя;
  • біохімічний аналіз крові.

Різноманітні методи лікування грибка нігтів

Сучасні методи лікування оніхомікозу точно допомагають та можуть гарантувати відсутність рецидивів (при дотриманні гігієни та рекомендацій лікаря у подальшому – вже після закінчення лікування). Але боротьба з такою проблемою може бути різною, в залежності від стадії хвороби та її прогресу.

В цілому, медицина пропонує такі методи боротьби з грибком:

  • Цільові мазі або креми місцевого застосування у вигляді протигрибкових препаратів.
  • Медичні препарати для лікування – також антигрибкові, антибактеріальні та протизапальні.
  • Хірургічні маніпуляції, які використовуються вже при відсутності результату лікування іншими методами.
  • Лазерне лікування грибка нігтів – найефективніше на сьогоднішній день, тому що дозволяє швидко, безпечно, безболісно та дійсно с довгостроковим результатом прибрати грибок. Через те, що терапія грибка нігтів лазером передбачає термічну обробку нігтьової пластини, грибкова інфекція руйнується. Далі ніготь відростає вже здоровим. Зазвичай, достатньо 3-4 лазерні процедури, але це корегується індивідуальними особливостями конкретного випадку.

Звернення до лікаря у випадку таких проблем, як грибкові інфекції, однозначно є першочерговим вірним рішенням. Бо навіть якщо людина позбудеться оніхомікозу самостійним лікуванням, не факт, що вдасться уникнути повторного зараження. Воно найчастіше відбувається, як тільки шкіра знов потрапляє у тепле та вологе середовище, де і розвивається грибок. Лікування буде тривалим, якщо уникати своєчасну гігієну на постійній основі. Якщо ж дотримуватися всіх відповідних правил догляду за шкірою та отримувати професійну допомогу лікаря, лікування буде результативним та ефективним.
ForUm

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