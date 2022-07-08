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Футболисты Сборной Украины по футболу передали ценные лоты для благотворительного аукциона в Париже. Мероприятие пройдет в воскресенье, 10 июля, в рамках проекта "Charity dinners" фонда "Way of peace" ("Дорога мира") Николая Тищенко, который реализуется при поддержке Министерства иностранных дел Украины. 

Видео с обращением капитана национальной команды по футболу Андрея Ярмоленко опубликовали на странице фонда "Way of peace" в Instagram. 

Среди лотов футболки и легендарные мячи с автографами Сергея Реброва, личная футболка легенды мирового футбола Роналдо, мячи и вымпел от Национальной Сборной Украины, кубок футболиста Романа Яремчука. 

Согласно ранее озвученной информации, Фонд Николая Тищенко и его супруги Аллы Барановской начали серию благотворительных ужинов в крупнейших городах мира. В ходе мероприятия организаторы проводят аукцион, на котором разыгрывают ценные лоты от знаменитых украинцев. 

На первом ужине в Праге организаторы выручили 2,2 миллионов гривен, на которые закупили автомобили для нужд ВСУ, а часть денег передали в международною инициативу президента Зеленского UNITED 24. 

Стало известно, что к инициативе по личному приглашению Тищенко присоединился писатель с мировым именем – Фредерик Бегбедер. Николай Тищенко пообещал накормить Бегбедера украинским борщом по собственному рецепту, а также подарить подарки с «украинской айдентикой». Какие именно это будут подарки, нардеп не уточнил.  

Ценные лоты для парижского аукциона передал и глава военной администрации Николаева Виталий Ким.  К слову, он попросил Николая Тищенко купить на вырученные деньги «грузовички» для перевозки артиллерийских снарядов на передовую.
ForUm

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