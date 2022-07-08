Футболисты Сборной Украины по футболу передали ценные лоты для благотворительного аукциона в Париже. Мероприятие пройдет в воскресенье, 10 июля, в рамках проекта "Charity dinners" фонда "Way of peace" ("Дорога мира") Николая Тищенко, который реализуется при поддержке Министерства иностранных дел Украины.

Видео с обращением капитана национальной команды по футболу Андрея Ярмоленко опубликовали на странице фонда "Way of peace" в Instagram.

Среди лотов футболки и легендарные мячи с автографами Сергея Реброва, личная футболка легенды мирового футбола Роналдо, мячи и вымпел от Национальной Сборной Украины, кубок футболиста Романа Яремчука.

Согласно ранее озвученной информации, Фонд Николая Тищенко и его супруги Аллы Барановской начали серию благотворительных ужинов в крупнейших городах мира. В ходе мероприятия организаторы проводят аукцион, на котором разыгрывают ценные лоты от знаменитых украинцев.

На первом ужине в Праге организаторы выручили 2,2 миллионов гривен, на которые закупили автомобили для нужд ВСУ, а часть денег передали в международною инициативу президента Зеленского UNITED 24.

Стало известно, что к инициативе по личному приглашению Тищенко присоединился писатель с мировым именем – Фредерик Бегбедер. Николай Тищенко пообещал накормить Бегбедера украинским борщом по собственному рецепту, а также подарить подарки с «украинской айдентикой». Какие именно это будут подарки, нардеп не уточнил.

Ценные лоты для парижского аукциона передал и глава военной администрации Николаева Виталий Ким. К слову, он попросил Николая Тищенко купить на вырученные деньги «грузовички» для перевозки артиллерийских снарядов на передовую.