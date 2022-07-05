Компании уже давно уделяют повышенное внимание привлечению клиентов в интернете. Неудивительно, что на интернет-маркетологов, ответственных за решение таких задач, неуклонно растет спрос. Разбираемся, кто занимается продвижением товаров и как стать авторитетным профессионалом в маркетинге – что нужно знать и уметь?

IT маркетолог - это

Давайте для начала разберемся, кто такой интернет-маркетолог. Это специалист, который использует приемы маркетинга для продвижения товаров и услуг компании в сети. В зависимости от того, какому типу онлайн-рекламы он отдает предпочтение, различают несколько специализаций маркетологов в интернете. Самые известные из них:

SMM-щики. Работает со всеми социальными сетями;

SEO-шники. Оптимизирует конкретный сайт под поисковые системы;

PPC-специалист. Взаимодействует с контекстной рекламой.

Еще есть интернет-маркетологи, которые работают только с электронными рассылками, мобильным трафиком или нерекламным контентом. Довольно часто специалисты совмещают сразу несколько направлений.

Логично, что IT маркетолог – это такой же специалист, который продвигает в сети товары и услуги, но только конкретно айти-компаний. Его обязанности немного отличаются от обычных интернет-маркетологов. Как правило, специалисты работают большой командой, где перед каждым ставятся цели и оговариваются пути их достижения.

Чем занимается интернет-маркетолог?

Перейдем к самому интересному в деятельности маркетологов. Что он делает? Его основная обязанность – сделать так, чтобы люди заинтересованные в товаре или услуге, узнали о них, проявили доверие и купили. Для этого специалист:

разрабатывает стратегию продвижения в интернете и следит за ее реализацией;

проводит рекламные кампании;

анализирует и корректирует стратегию, учитывая результаты кампании;

анализирует конкурентов;

составляет технические задания для других специалистов;

публикует контент и многое другое.

Необходимые навыки и умения маркетолога зависят от специфики деятельности самой компании. И даже в IT-кластере они могут значительно различаться.

Где учиться на интернет-маркетолога?

Ошибочно считать, что профессия интернет-маркетолога не требует обучения. Такой подход может дорого стоить начинающему специалисту. Чтобы такого не произошло, запишитесь на курс Digital маркетинг от компьютерной школы Hillel. Практикующие менторы расскажут, что нужно знать маркетологу – от основ поисковой оптимизации сайтов и рекламных инструментов до тонкостей работы с маркетинговыми бюджетами и анализа конкурентов. Все полученные знания и навыки помогут увеличить объемы продаж независимо от сферы деятельности специалиста.

Сегодня часть целевой аудитории любого бизнеса проводит немало времени в интернете. Поэтому маркетологу будет полезно дополнительно посетить курсы обучения SMM для успешного продвижения товаров и услуг в социальных сетях.

По материалам: https://lviv.ithillel.ua/ru