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За 82 дні війни Росія в Україні вже втратила близько 27 700 своїх військових, 1 228 танків та 165 гелікоптерів.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.05 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 27 700 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 228 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 2 974 (+16) од,
  • артилерійських систем – 577 (+22) од,
  • РСЗВ – 195 (+0) од,
  • засобів ППО – 89 (+0) од,
  • літаків – 200 (+0) од,
  • гелікоптерів – 165 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 (+11),
  • крилатих ракет – 97 (+2),
  • кораблів/катерів – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 101 (+14) од,
  • спеціальної техніки – 42 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби були на Бахмутському та Запорізькому напрямках.  

 

 
ForUm

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