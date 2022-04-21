80% території Луганської області наразі перебуває під контролем російських окупантів, повідомив глава ОВА Сергій Гайдай.

«Після того як наші війська відійшли від Кремінної, кількість окупованих територій складає 80%. Лінія оборони тримається від Рубіжного до Попасної. Всі зусилля ворог кинув саме на штурм Рубіжного і Попасної та Золотого, але нічого в нього не виходить. Всі атаки нічого їм не дають», - написав він.

В Рубіжному та Попасній ситуація без змін. Окупанти контролюють лише частини міст, вглиб прорватися не можуть.

Глава ОВА зазначив, що якщо «Великоднє перемир‘я» буде у неділю 24 квітня, то в Луганській області використають його на максимум як для евакуації, так і для завезення гумвантажів.

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують тероризувати місцеве населення та встановлювати «свої порядки».