Деякі країни-члени НАТО хочуть, щоб війна в Україні продовжувалася, щоб добитися більшого послаблення Росії.

Як повідомляє Європейська правда, таку заяву в інтерв’ю телеканалу CNN Turk зробив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Він зазначає, що Туреччина не думала, що російсько-українська війна триватиме так довго після мирних переговорів у Стамбулі, що пройшли 29 березня.

«Але після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО склалося враження, що .... в країнах-членах НАТО є ті, хто хоче, щоб війна продовжувалася. Нехай війна продовжується, а Росія слабшає», - стверджує Чавушоглу.

Турецький дипломат також прокоментував можливість зустрічі Владіміра Путіна та Володимира Зеленського. З його слів, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган постійно контактує з ними обома.

«Президент Ердоган буде знову говорити з лідерами найближчими днями. Я розмовляв сьогодні з (головою МЗС РФ) Лавровим та з (міністром закордонних справ України) Кулебою вчора», - додав Чавушоглу.

Він додає - зустріч Путіна і Зеленського в Туреччині все ще можлива: «В принципі, вони обоє говорять позитивно про те, щоб зібратися разом, коли будуть відповідні умови».

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що атаки на мирних жителів в Україні загальмували успішний хід переговорів між Москвою та Києвом за посередництвом Анкари.

«Сторони домоглися відчутного прогресу в переговорах, але кадри з Бучі та Ірпеня, використання як мішеней мирних жителів Краматорська кидають тінь на наші зусилля», - сказав він.

Утім Ердоган запевнив, що Туреччина продовжить зусилля щодо досягнення "задовільного для сторін та міжнародного співтовариства" результату російсько-українських переговорів у Стамбулі.