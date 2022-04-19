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В армії РФ продовжується хвиля відмов від участі у війні проти України, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. Так, підтверджено, що серед «контрактників» у підрозділах 150 мотострілкової дивізії 8 армії південного військового округу ЗС РФ кількість відмов сягнула 60-70% від загальної кількості особового складу.

З військовослужбовцями, які відмовилися їхати в Україну, «працюють» заступники командирів підрозділів з воєнно-політичної роботи та співробітники ФСБ. Людей переконують взяти участь у наступальних діях. В разі повторної відмови – погрожують розправами з родичами.

Тим, кого таки не вдалося переконати, заносять запис в особову справу: «Відмовився від участі у спеціальній воєнній операції на території ЛНР, ДНР та України». Аналогічний запис отримують ті, хто досі не брав участі у війні проти України, а залишились у так званому «стратегічному резерві» в пунктах постійної дислокації. Тим, хто прибув у частини в ході ротації але відмовився від участі в бойових діях, у військовий квиток ставлять штамп: «Здійснив ухилення від виконання обов'язків військової служби та службово-бойових завдань під час проведення спеціальної військової операції на території України».

Також застосовуються «специфічні» методи переконання: зокрема, обіцяна виплата за поранення чи контузію у сумі 3 млн руб. здійснюється лише у випадку повернення військовослужбовця в підрозділ для подальшої участі у бойових діях. В іншому випадку, у російських військовослужбовців виникають критичні проблеми з оформленням документів та навіть отриманням належних медичних послуг та довідок щодо самої наявності поранення.

Одночасно, російське командування здійснює заходи щодо приховування реальної кількості вбитих військових. Їхні тіла накопичуються в моргах населених пунктів Ростовської області. Багато тіл знаходяться в моргах вже понад місяць.
ForUm

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