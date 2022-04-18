За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомила прес-служба наглядового відомства.
За даними слідства, 17 квітня 2022 року близько 13:25 російські військовослужбовці обстріляли центр Харкова - Київський та Шевченківський райони міста.
Внаслідок обстрілу загинуло 5 людей. Щонаймеше 13 мирних мешканців отримали поранення.
Пошкоджено низку житлових будинків, інститути та об‘єкти інфраструктури міста.
Досудове розслідування триває.
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