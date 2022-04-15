Вірменія перейшла на платежі за російський газ у рублях – про це повідомив міністр економіки країни Ваан Керобян, передає вірменська служба Радіо Свобода. Коли саме це сталося, він не уточнив.

Голова міністерства економіки Вірменії розповів виданню «РБК», що ціноутворення відбувається у доларах, але оплата здійснюється в рублях.

«Наскільки я знаю, останні кілька платежів були саме в рублях, але за відповідним курсом», – сказав він.

Представник «Газпрому» Сергій Купріянов підтвердив, що контракт із Єреваном «вже кілька років дозволяє платити за газ у рублях, і ця можливість використовується». За контрактом Вірменія отримує газ по $165 за тисячу кубометрів.

«Газпром» є єдиним постачальником до Вірменії природного газу, який продається споживачам.

Раніше міністр економіки Ваан Керобян заявляв, що покупка газу за рублі є позитивним розвитком для Вірменії.

«Якщо ми зафіксуємо ціну в рублях, це буде дуже великий успіх, тому що ми зараз маємо проблему, коли наші експортери, не маючи впевненості в майбутньому курсі рубля, надто неохоче оцінюють свій експорт у російських рублях. Якщо у нас буде фіксована ціна на газ у рублях, це дозволить нам через зворотні угоди давати нашим експортерам фіксований майбутній курс рубля», – говорив міністр.

Єврокомісія попередила країни Євросоюзу, що оплата газу рублями, як цього вимагає Росія, буде порушення санкцій. Про це 14 квітня повідомило видання Bloomberg із посиланням на джерело.

Наприкінці березня на тлі санкцій, запроваджених проти Росії через розв’язану нею війну в Україні, президент РФ Володимир Путін підписав указ про продаж газу «недружнім країнам» за рублі. Для того, щоб заплатити за газ, західні країни мали б відкрити рублеві рахунки в «Газпромбанку».

Після цього країни Балтії – Латвія, Литва та Естонія – відмовилися від газу з Росії. Голова правління оператора системи природного газу АТ Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдіс Барісс зазначив, що заява Росії про те, що за природний газ, який вона постачає, можна буде розраховуватися тільки в російських рублях, стала сигналом про необхідність різко скоротити поставки з Російської Федерації, оскільки на них більше не можна покладатися.