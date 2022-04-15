Спецслужби ворога розпочали реалізацію плану проведення терактів для нагнітання антиукраїнської істерії в РФ, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Так, станом на 14 квітня на російському прикордонні сталося вже кілька «терактів», у вчиненні яких керівництво рф звинувачує українські диверсійно-розвідувальні групи, зокрема:

пропагандистські ЗМІ, з посиланням на губернатора Курської області, заявили, що 13.04 стався обстріл російського прикордонного наряду в Кореневському районі. В повідомленні зазначається, що обстріл відбувся з лісосмуги на українській території;

фсб рф повідомила, що 14.04 з боку України було обстріляно прикордонний пункт пропуску в Брянській області, внаслідок обстрілу якого було пошкоджено два автомобілі, ніхто не постраждав.

Раніше ЦПД при РНБО України попереджував про наміри ворога щодо вчинення серії терористичних актів на російському прикордонні для консолідації росіян проти українців.