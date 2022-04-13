В умовах неможливості забезпечення військової перемоги в Україні конвенційними методами ведення війни керівництво РФ ймовірно ухвалило рішення про проведення російськими спецслужбами провокації під виглядом українських військових на об'єкті «С» Стратегічних ядерних сил РФ у військовому містечку Білгород-22 для обґрунтування застосування ядерного зброї на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Facebook з посиланням на джерело в розвідувальному співтоваристві заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співпраці Україна-НАТО, Олександр В. Данилюк.

«Російське керівництво в умовах явної нездатності ЗС РФ здобути військову перемогу в Україні конвенційними силами шукає можливості для застосування на Донбасі ядерної зброї. Відповідно до російської ядерної доктрини серед умов застосування РФ ядерної зброї є застосування ядерної зброї проти РФ (або іншої зброї масового ураження) або вплив на об'єкти Стратегічних ядерних сил Російської Федерації, який може призвести до виведення їх з ладу», - заявив він.

«Відповідно до інформації, отриманої від розвідувальної спільноти, на початку квітня 2022 року російські спецслужби вивчали можливість організації провокації, яка дозволила б звинуватити Україну у створенні таких загроз. Зокрема, росіянами розглядався варіант захоплення одного з об'єктів Стратегічних ядерних сил РФ особами, які видаватимуть себе за військовослужбовців ЗСУ, бійців «Азова» або представників «Правого сектора». Поряд із захопленням також розглядалися варіанти проведення диверсії під українським прапором або ж завдання вогневого удару», - повідомляє керівник ЦОР.

«Найімовірнішим об'єктом Стратегічних ядерних сил РФ, на якому може бути реалізована така провокація, є «об'єкт С», одна з центральних баз зберігання ядерних боєприпасів, що знаходиться в Білгороді-22 (населені пункти Грайворон та Головчина Білгородської області) за кілька кілометрів від кордони з Україною (Сумська область)», - розповів координатор міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам.

«Заяви російських посадових осіб та пропагандистів про необхідність застосування ядерної зброї проти України, а також запровадження режиму підвищеної терористичної загрози у прикордонних з Україною регіонах РФ вказують на високу ймовірність того, що керівництво РФ вже ухвалило рішення про реалізацію такої провокації та розпочало безпосередню підготовку до неї», – підсумував Олександр Данилюк.

Раніше у Пентагоні, оцінюючи хід війни Росії проти України, заявили, що у Путіна немає інших сил, окрім загроз ядерною зброєю.

11 квітня Глава Чечні Рамзан Кадиров оголосив про продовження наступу російських військ в Україні, а також про плани взяття Києва, озвучивши загрозу про застосування проти України ядерної зброї.