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Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Владімір Путін «вирішив, що не зупиниться» в Україні, тому що йому потрібна військова перемога для себе, навіть якщо він зрозумів, що Україна не збирається підкорятися.

Про це Макрон заявив в інтерв'ю Le Point, повідомляє Європейська правда.

На запитання про причини, які спонукали Путіна вторгнутися в Україну, Макрон сказав, що його «образа переросла в параною».

«І ізоляція Путіна лише зміцнила ситуацію після санкцій 2014 року. Роль ковіду теж не варто недооцінювати. Для багатьох керівників, які вже були на межі самотності... Він опинився у Сочі на місяці, замкнувся», - сказав він.

Макрон вважає, що зосередивши наступ на Донбасі, російський президент прагне досягти перемоги до військового параду 9 травня, дуже важливої ​​дати для нього і для Росії.

«Тому я дуже мало вірю у нашу колективну здатність сісти за стіл переговорів у короткостроковій перспективі», - сказав він.

Французький президент зазначив, що у цьому контексті місто Маріуполь, на якому зосередила свої удари російська армія, «є, можливо, точкою фіксації, бо це символ України, яка йому відмовляє».

Нагадаємо, Макрон заявив, що розглядає новий візит до України лише у випадку, коли це допоможе чогось досягти, і не хоче, щоб він був суто символічним.

Нагадаємо, днями до Києва приїздили прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон та прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте. 
ForUm

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