Зловмисники організували незаконну схему з метою злочинної діяльності громадян росії проти військових формувань України. Під час обшуків за місцями їх мешкання поліцейські виявили банківські картки, засоби зв'язку та флеш-накопичувачі. Фігурантам загрожує до дев’яти років тюремного ув’язнення, повідомляє прес-служба столичного главка.

Правоохоронці викрили та затримали групу осіб, яка незаконно перетнула кордон України. Це – троє росіян, 1992 та 1998 років народження.

Як розповів заступник начальника слідчого управління поліції Києва Артем Родигін, правоохоронці встановили, що протягом 2021–2022 років група громадян російської федерації, вступивши в злочинну змову, організували схему з незаконного переправлення громадян росії через державний кордон України з метою злочинної діяльності проти військових підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань:

«Правопорушники винаймали житло в Києві та підшукували громадян України, які б відкривали в банках на своє ім’я рахунки, здійснювали необхідні перераховування коштів, допомагали пересуватись по території України та передавали відомості, які можуть зашкодити суверенітету та територіальній цілісності нашої держави. Під час проведених обшуків у фігурантів кримінального провадження виявлено та вилучено банківські картки, на які перераховувались кошти, а також засоби зв’язку та флеш-накопичувачі».

Трьох зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури повідомлено їм про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів вчинені за попередньою групою осіб Кримінального кодексу України. Також їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В межах слідства правоохоронці встановлюють причетність вказаних осіб до інших злочинів. Правопорушникам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.