также в разделеОбщество
Зеленський: Російські війська перейдуть до активних дій, але ми відповідатимемо 8
Уряд виділив перший мільярд на відбудову звільнених територій 11
РФ використовує співпрацю із Заходом у космосі для забезпечення ракетних військ технологіями 24
Шахрай, перебуваючи у СІЗО, ошукав волонтерів на понад 1,3 млн 13
ООН: Кількість українських біженців перевищила 4,4 мільйона 10
«Знайдемо всіх»: Мінцифри встановлює росіян, які чинили звірства в Бучі та Ірпені 40
ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів 16
Матері російських окупантів почали «штурмувати» військкомати в РФ 34
Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян розлучаються 66
«Меру» Маріуполя оголосили підозру 23
В Україну намагався в’їхати «липовий» генерал рф 23
Звели тимчасовий міст на Варшавській трасі в Ірпені, на Житомирській – за 7-10 днів 17
СБУ затримала «експерта з енергетики» Марунича 32
Росіяни жаліються, що потрапили в Україні в пекло 33
Російським солдатам, що були в Чорнобилі, залишилося жити максимум рік 18
Окупанти знищили архів на Чорнобильській АЕС 13
На відбудову Чернігова знадобиться щонайменше чотири роки 13
Ще одне місто прибрало пам’ятник Пушкіну 20

ЗСУ знищили склад із боєкомплектом біля одного з тимчасово окупованих населених пунктів Луганської області, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

«Наші захисники знищили склад із боєкомплектом орків біля окупованого населеного пункту Луганщини», – написав він.

Гайдай спростував інформацію про нібито обстріл житлового сектора населеного пункту, що розповсюджується окупантами.

«Те, що росіяни розносять по своїх сепарських джерелах, що ЗСУ обстріляли житловий сектор – брехня!» – підкрелив він.

Глава ОВА зазначив, що склад горів 2,5 години.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги