ЗСУ знищили склад із боєкомплектом біля одного з тимчасово окупованих населених пунктів Луганської області, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.
«Наші захисники знищили склад із боєкомплектом орків біля окупованого населеного пункту Луганщини», – написав він.
Гайдай спростував інформацію про нібито обстріл житлового сектора населеного пункту, що розповсюджується окупантами.
«Те, що росіяни розносять по своїх сепарських джерелах, що ЗСУ обстріляли житловий сектор – брехня!» – підкрелив він.
Глава ОВА зазначив, що склад горів 2,5 години.
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