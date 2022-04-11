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Нинішньої війни росії проти України могло б не бути або вона розгорталася б інакше, якби Україна була членом НАТО. 

Таку думку висловив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю APNews, повідомляє Укрінформ.

«Якщо б ми були в НАТО, цієї б війни не було або вона б по-іншому розгорталася. У нас би було плече близьких сусідів, потужних сусідів, ми разом могли б воювати. Упевнений, у принципі, що війни би не було все ж таки, якби ми були в НАТО», - сказав глава держави.

В Україні 46-й день триває повномасштабне російське вторгнення. Війська російської федерації обстрілюють і знищують ключові об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, жорстоко катують і вбивають українців.
ForUm

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