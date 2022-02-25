В Кремле подтвердили, что считают Владимира Зеленского президентом Украины.

Так пресс-секретарь президента ответил на соответствующий вопрос журналистов на брифинге.

«Да, конечно, Владимир Зеленский - президент Украины. Да», - приводит слова Пескова Интерфакс.

В это же время глава МИД России Сергей Лавров заявил: «Мы не видим возможности признавать демократическим правительство, которое угнетает и применяет методы геноцида к своему собственному народу».

Министр также сказал, что президент Владимир Путин решил начать военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, «с тем чтобы, освободившись от этого гнета, украинцы свободно могли бы определить свое будущее».

В ночь на 25 февраля президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что позвонил Путину по просьбе Зеленского, который не может связаться с Кремлем, и предложил российскому президенту начать переговоры с Зеленским и немедленно прекратить военные действия.