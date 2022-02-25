Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил РФ используют автомобильную технику, захваченную у Национальной гвардии Украины, для глубокого проникновения в тыл украинских позиций.
В частности, враги используют два ББМ «Казак», три КРАЗА и ГАЗ-66.
Кроме этого, оккупанты одеты в военную форму ВС Украины.
ВСУ просят граждан Украины быть бдительными и в случае получения какой-либо информации сообщать правоохранительным органам.
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