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Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил РФ используют автомобильную технику, захваченную у Национальной гвардии Украины, для глубокого проникновения в тыл украинских позиций.

В частности, враги используют два ББМ «Казак», три КРАЗА и ГАЗ-66.

Кроме этого, оккупанты одеты в военную форму ВС Украины.

ВСУ просят граждан Украины быть бдительными и в случае получения какой-либо информации сообщать правоохранительным органам.

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