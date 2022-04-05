Найближчими тижнями очікується наступ РФ на сході та півдні України з метою захоплення всього Донбасу та створення шляху до окупованого Криму, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Ми наразі бачимо значне переміщення військ від Києва для перегрупування, переозброєння та поповнення запасів. Вони переміщують фокус на схід. Найближчими тижнями ми чекаємо на подальший російський наступ на сході та півдні України, щоб спробувати захопити весь Донбас і створити наземний шлях до окупованого Криму. Це є ключовою фазою війни», - сказав Столтенберг на пресс-конференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.

Генсек НАТО наголосив, що Росія виходить не лише з Києва, а також з переважної частини півночі України, принаймні значно скорочує свою присутність там через те, що вони зазнали поразки.

«Президент Путін не зміг досягти мети, яку він поставив для цієї воєнної операції. Його метою було захоплення Києва протягом днів. Наразі минуло кілька тижнів, і все-таки він не зміг захопити Київ і багато міст на півночі. Тож тепер він переміщає багато з цих військ із півночі до Білорусі, а потім на схід до Росії», - розповів він.

Столтенберг зазначив, що після цього очікується новий дуже концентрований російський воєнний наступ на Донбасі. З його слів, репозиціонування триватиме кілька тижнів.

«У це вікно надзвичайно важливо, щоб союзники з НАТО надали підтримку, щоб ми змогли переозброїти та поповнити запаси українських сил. Саме це я очікую, що союзники зроблять й обговорять на зустрічі завтра та післязавтра», - сказав Столтенберг.