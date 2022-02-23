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В результате ухудшения ситуации в Украине мобилизовали 36 тысяч резервистов, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Что касается резервистов – их количество на сегодняшний день будет составлять 36 тысяч человек. Это преимущественно люди, которые уже прошли фронт, они понимают, о чем идет речь», – сказал он.

Место и способ привлечения резервистов будет определять военное командование: «они принимают решения, где будут использоваться те или иные военнослужащие».

Президент Украины Владимир Зеленский объявил мобилизацию резервистов. Он уточнил, что речь идет исключительно о людях, отнесенных к оперативному резерву.

 Призыв резервистов в ряды Вооруженных сил Украины начинается в среду, 23 февраля 2022 года.
ForUm

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