США сообщили ООН, что владеют достоверной информацией о составлении Москвой списков украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации.

Фрагменты письма представительницы США в ООН Батшебы Нелл Крокер верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет приводят The Washington post и NBC news, передает Украинская правда.

«У нас есть достоверная информация, указывающая на то, что российские силы составляют списки идентифицированных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации», - говорится в сообщении.

В письме утверждается, что планы Москвы после вторжения будут включать пытки, насильственные исчезновения и «повсеместные человеческие страдания».

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан фактически подтвердил эту информацию, сказав, что военная операция России против Украины, вероятно, будет экстремально жестокой.

«Это будет война, которую Россия будет вести против украинского народа, чтобы подавить его, раздавить его, причинить ему вред. И это то, что мы подробно изложили для ООН, потому что считаем, что мир должен мобилизоваться», — сказал он.

19 февраля американское издание Foreign Policy со ссылкой на американского чиновника и источники, посвященные в данные разведки США, сообщило, что Россия в случае вторжения в Украину может атаковать известных политических оппонентов, антикоррупционных активистов, белорусских и российских диссидентов, живущих в изгнании.