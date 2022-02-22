Недавно переехавшие из Киева во Львов американские дипломаты будут ночевать в Польше, но продолжат свою работу в Украине, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Наши коллеги, недавно переехавшие во Львов, будут ночевать в Польше. Они будут регулярно возвращаться для продолжения своей дипломатической работы в Украине и оказания экстренных консульских услуг», - написал он в Твиттер.

Напомним, в середине февраля оставшиеся в Украине после волны эвакуации дипломатические сотрудники посольства Соединенных штатов Америки переехали работать во Львов.