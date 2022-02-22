также в разделеОбщество
Прокуратура открыла дело из-за принудительного вывоза украинцев с Донбасса 6
Группа «Kalush Orchestra» представит Украину на Евровидении 10
«Впереди тяжелые испытания. Будут потери»: Резников обратился к украинским военным 46
Почти половина украинцев готова воевать или помогать армии в случае вторжения 56
В «ЛНР» потребовали вывести украинские войска из Луганской области 136
США сообщили ООН о списках украинцев, которых РФ хочет убить после вторжения 50
ОГП открыл дело в связи с призывами изменения границ Украины на совбезе РФ 52
Количество новых случаев COVID-19 в Украине пошло на спад 44
В Украине усилили охрану подземных хранилищ газа 48
Весна пришла в Киев еще 6 февраля, зима была рекордно короткой 18
СБУ разоблачила священника, агитировавшего за «русскую весну» 92
На дорогах заработали еще 24 комплекса автофиксации нарушений ПДД 16
Укрпочта запустила переводы по номеру телефона 22
Абхазия обещает помощь боевикам ОРДЛО 42
Интеллигенция России опубликовала открытое письмо поджигателям войны: «Вы будете прокляты!» 288
Усиленный режим службы полиции продлен до 26 февраля 37
«Когда луна скрылась за облаками, я поплыл на берег». История похищения и бегства судьи Чауса из первых уст 71
Польша призвала своих граждан покинуть юго-восточные регионы Украины 42

Недавно переехавшие из Киева во Львов американские дипломаты будут ночевать в Польше, но продолжат свою работу в Украине, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Наши коллеги, недавно переехавшие во Львов, будут ночевать в Польше. Они будут регулярно возвращаться для продолжения своей дипломатической работы в Украине и оказания экстренных консульских услуг», - написал он в Твиттер.

Напомним, в середине февраля оставшиеся в Украине после волны эвакуации дипломатические сотрудники посольства Соединенных штатов Америки переехали работать во Львов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги