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Имена преступников, виновных в трагедии в Одессе, нам известны, сделаем все, чтобы их найти, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны. Их никто и не ищет. Но мы знаем их поименно», - заявил Путин в ходе обращения к россиянам.

«Сделаем все для того, чтобы их покарать, найти и предать суду», - подчеркнул он.

 2 мая 2014 из-за противостояния между проукраинскими и пророссийскими активистами погибли 48 человек – шесть из них в центре города от огнестрельных ранений, а 42 – из-за пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле.
ForUm

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