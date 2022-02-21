Имена преступников, виновных в трагедии в Одессе, нам известны, сделаем все, чтобы их найти, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны. Их никто и не ищет. Но мы знаем их поименно», - заявил Путин в ходе обращения к россиянам.
«Сделаем все для того, чтобы их покарать, найти и предать суду», - подчеркнул он.
2 мая 2014 из-за противостояния между проукраинскими и пророссийскими активистами погибли 48 человек – шесть из них в центре города от огнестрельных ранений, а 42 – из-за пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле.
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